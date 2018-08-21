Doncaster Rovers - Shrewsbury Town maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Doncaster Rovers, 21 Ağustos 2018 Salı günü Shrewsbury Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Doncaster Rovers 6 puanla 6. sırada, Shrewsbury Town 1 puanla 21. sırada bulunuyor. Doncaster Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shrewsbury Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Doncaster Rovers kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Shrewsbury Town sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Doncaster Rovers önceki hafta Wigan Athletic mücadelesinde 3-0 yenildi.

Shrewsbury Town ise Bury maçında 1-0 yenildi.

Doncaster Rovers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Shrewsbury Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shrewsbury Town, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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