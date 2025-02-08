Dört el piyano zerafeti 'Duo EnsariSchuch' CRR'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 12 Şubat Çarşamba akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü piyanistler Gülru Ensari ve Herbert Schuch, kariyerlerindeki bireysel başarıları birleştirerek oluşturdukları Piyano Duo EnsariSchuch ile CRR'de müzikseverlerle buluşacak. Solo sanatçılar olarak güçlü kariyerlere sahip olan ikili konserde, dört el piyano repertuvarının Barok dönemin ağırbaşlı ihtişamından modernizmin sınır tanımaz dokusuna uzanan eserlerini icra edecek.

Duo EnsariSchuch konseri, Johann Sebastian Bach’ın etkileyici Passacaglia ve Füg eseriyle başlayacak ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın klasik zarafeti yansıtan İki Piyano İçin Sonatı ile devam edecek. Darius Milhaud’nun Brezilya esintileri taşıyan Scaramouche süiti de ilk bölümde icra edebilecek eserlerden olacak.

Konserin ikinci yarısında Franz Schubert’in romantik ve melankolik yapısıyla dikkat çeken Fantazi Fa minör adlı başyapıtı seslendirilecek. Programın kapanışında ise, Maurice Ravel’in büyüleyici La Valse ve ritmik zenginliğiyle klasik müzik dünyasında eşsiz bir yere sahip olan Bolérosu yer alacak.

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Benzersiz Bir Müzikal Yolculuk

Geleneksel piyano ikililerinin aksine, Ensari ve Schuch birlikte yaşama başladıktan sonra dört el piyano çalmanın eşsiz uyumunu keşfetti. Bu ortak keşif, onları 2014 Antalya Festivali'ndeki ilk resitallerine götürdü ve o günden itibaren uluslararası sahnelerde önemli bir yükselişe taşıdı. İlk albümleri Go East!, geniş anlamda Doğu’ya bir yolculuk olarak şekillenirken, İran, Arap ve Romen ezgilerini Batı klasik müziğiyle bir araya getirdi. Berlin Konzerthaus, Brüksel BOZAR, Lockenhaus Oda Müziği Festivali ve Bad Kissingen Yaz Festivali gibi prestijli salonlarda ve festivallerde sahne alan ikili, WDR Senfoni Orkestrası (Köln), Folkwang Oda Orkestrası (Essen) ve Wiesbaden Devlet Orkestrası gibi önemli topluluklarla iş birlikleri gerçekleştirdi.

İkinci albümleri Dialogues, yaşadıkları şehir Köln’ün müzikal geleneğini ve modern repertuarla bağlarını vurgulayan bir projeydi. Albümde, 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Bernd Alois Zimmermann’ın Monologe adlı eseriyle kökenlerine yeni bir bakış sundular. In Search Of adlı son albümlerinde ise, farklı geçmişlere sahip iki sanatçının çocukluk anılarından ilham alan bir müzikal keşif sunarak, müziğin köprüler kurma gücünü dinleyicilere taşıdılar.