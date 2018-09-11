Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor

İngiltere merkezli Vertical Aerospace şirketi, saatte 300 kilometre hıza çıkabilen uçan taksileri 2022 yılında hizemete almayı hedefliyor.

Times gazetesinde yer alan habere göre şirketin geliştirdiği model şu anda 160 kilometre mesafe katedebiliyor ancak taksiler hizmete girene kadar bu mesafenin 500 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Bölyece İngiltere'nin başkenti Londra'dan en fazla kullanılan rotalar olan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a veya Fransa'nın başkenti Paris'e bu araçla gitmek mümkün olacak.

Şirket geliştirdiği araç için dört yılın içinde gerekli izinleri almayı planlıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen aracın havalimanlarındaki yükü azaltması ve yolcuları havayolu taşımacılığınıdaki uzun prosedürlerden kurtarması umuluyor.

2016'da kurulan şirketin kurucularından Stephen Fitzpatrick, araçların pilotlar tarafından kullanılacağını, böylece uçuşun mevcut havacılık kurallarına göre gerçekleşeceğini fakat ilerde kuralların değişmesiyle birlikte Uber tarzı uygulamalarla çağrılan ve yapay zeka tarafından uçurulan taksilerin de mümkün olacağını söyledi:

"Havacılıkta bir devrim yaratacak. Şehrin 50 kilometre dışındaki havalimanları yerine insanlar evlerine çok yakın yerlerden araca binebilecek, iş insanları hedeflerine çok yakın yerlerde inebilecek."

Rolls Royce şirketi de Temmuz ayında benzer bir tasarıma sahip hava aracını tanıtmıştı.

Uber'in yanı sıra Google'ın kurucusu Larry Page de uçak araba konseptiyle ilgileniyor.

Times gazetesi bu gelişmeyi başyazısında da işledi. Gazete, bu aracın kullanıma girebilmesi için hava trafiğini kontrol eden sistemlerin de gelişmesi gerektiğini, aksi takdirde çok sayıda küçük hava aracının kontrolünü sağlamanın zorlaşacağını belirtti.

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