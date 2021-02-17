Dorukhan'dan Galatasaray yanıtı

Beşiktaş'taki geleceği henüz belli olmayan Dorukhan Toköz'ün adı son olarak Galatasaray'la anılırken yıldız futbolcudan iddialara cevap geldi. 24 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği maçından sevinç fotoğrafını, siyah kalp ve sus işareti yapan emojiler ile birlikte kullandı.