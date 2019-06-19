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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dorukhan ve Abdülkadir'e gelen teklifler belli oldu!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un genç yıldızları Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri menajeri açıkladı. Menajer Necdet Ergezen, Dorukhan'a 7+1 milyon Euro'luk, Abdülkadir'e ise 16+3 milyon Euro'luk teklif olduğunu ifade etti

Transfer

Türk futbolunun iki genç yeteneği Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün Avrupa kulüplerinin radarında olduğuna dair haberler sürekli basına yansırken iki yıldızın menajeri Necdet Ergezen'den açıklama geldi. Lig Radyo'ya konuşan Ergezen, iki oyuncuya olan teklifleri doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"DORUKHAN, İTALYANLAR'IN RADARINDA"

"Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Sosyal medyada yazılan teklifler doğru değil. Sadece Udinese Kulübü'nün Dorukhan'ın bonservisi için 7 milyon Euro'luk bir teklifi var buna 1 milyon Euro da performans bonusu ekleyecekler. Ancak bu teklifi Beşiktaş yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir satış olmazsa da Dorukhan'ın yeni bir hoca ile kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelmesi mümkün"

"ABDÜLKADİR İÇİN TRABZONSPOR NİYETLİ DEĞİL"

"Abdülkadir için daha çok teklif var. Bunlardan en iyi teklif Monaco'dan geldi. Monaco, Abdülkadir için 16 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra 3 milyon Euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor Kulübü Abdülkadir'in satışı için pek niyetli değil. Ağaoğlu yönetimi bu yıl şampiyonluk kazanacak bir kadroya odaklanmış durumda. Bu nedenle de Abdülkadir'i takımın önemli bir parçası olarak görüyorlar."

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