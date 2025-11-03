Habertürk
        Dostlar, 'Adile Naşit'te bir araya geliyor

        Dostlar, 'Adile Naşit'te bir araya geliyor

        BKM'nin 5 Aralık'ta beyazperdede izleyici karşısına çıkaracağı 'Adile Naşit', merhum sanatçının özel hayatındaki dostlarını, dayanışma ruhunu ve dönemin samimi ilişkilerini de anlatıyor. Çağan Irmak'ın yönettiği, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı filmin başrolünü Meltem Kaptan üstleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:02
        Dostlar bir araya geliyor
        Münir Özkul, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Müjde Ar, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Mürüvvet Sim, Şevkiye Hanım ve Adile Naşit’in daha nice dostları 'Adile Naşit'te yeniden bir araya geliyor.

        Yalnızca sahnede sergilediği neşeli tavırlarla değil, özel hayatında kurduğu içten bağlarla da Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan 'Adile Naşit', uzun çekim günlerinin yorgunluğunu kulislerde paylaşılan anılar ve her zaman herkese, sorgusuz sualsiz desteğiyle hafifletirdi. Onun içten gülüşü, dostlarıyla kurduğu güvenin ve dayanışmanın simgesiydi.

        'Adile Naşit', Türk sinemasının yeni ve görkemli yıllarındaki setlerin renkli atmosferinde filizlenen arkadaşlıkları, birlikte aşılan zorlukları ve paylaşılan küçük mutlulukları izleyiciye aktarıyor. Kulislerde atılan kahkahalar, zor zamanlarda uzanan bir el, birlikte kurulan hayaller…

        Film, Adile Naşit’in en yakın çevresini, hayatı boyunca aynı çevrede bulunduğu ünlü, ünsüz herkesle dostluklarının pek çok hikâyesini de içinde saklıyor. Tüm bu anılar, 5 Aralık’ta ‘Adile Naşit’ filminde yeniden hayat bulacak.

        #Adile Naşit
