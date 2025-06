Édouard Louis, Salon İKSV’de okurlarıyla buluştu

Eserlerinde toplumsal sınıf, kimlik, beden ve dönüşüm gibi olguları incelikle işleyen Édouard Louis, Türkiye'deki okurlarıyla ilk kez İstanbul'da buluştu.

Salon İKSV’nin edebiyat temalı yeni etkinlik serisi Edebiyat Salonu'nun ilk konuğu olan Louis, ülkemizde Can Yayınları etiketiyle yayımlanan Eddy’nin Sonu, Şiddetin Tarihi, Babamı Kim Öldürdü, Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri adlı eserleriyle dünyada olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi görüyor.

Moderatörlüğünü Édouard Louis'nin tüm eserlerini Türkçeye kazandıran akademisyen, araştırmacı ve çevirmen Ayberk Erkay’ın üstlendiği söyleşi, yazarın mayıs ayında Can Yayınları etiketiyle okurla buluşan son kitabı Değişmek ekseninde ilerledi.

Kitap, yazarın kendi hayat hikayesinden, sınıfsal kökeninden ve dönüşüm sürecinden beslenen otobiyografik bir anlatı sunuyor. Değişmek’te özyaşamına dair her detayı, her vahşeti ve her umutsuzluk notasını tek tek ortaya çıkaran yazar, şiddete kurban gitmiş çocukluğunun intikamını almak için kendi ruhunu bile yerle bir etmekten korkmadan başka biri olmak uğruna verdiği tüm mücadeleyi, ödediği bedelleri dile getiriyor.