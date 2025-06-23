"Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!

"Arabam arızalandı" diye çağırdı... İnandığı yeğeni katili oldu!
Bilecik'te, 27 yaşındaki Oğuzhan G., miras yüzünden aralarında anlaşmazlık olan halasının eşi Veli Yetim'i, "Arabam arızalandı" diye çağırdı. Olay yerine gelen eniştesini sırtından defalarca bıçaklayan Oğuzhan G., olay yerinden kaçtı. Yetim hayata veda etti
Bilecik'te alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde Oğuzhan G. (27) ile halasının eşi Veli Yetim arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
"ARABAM ARIZALANDI" DİYE ÇAĞIRDIMiras yüzünden öldürülen Veli Yetim.
AA ve İHA'daki habere göre enişte ile yeğeni bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Ancak bir süre sonra Oğuzhan G., evine dönen Yetim'i, "Arabam arızalandı" diyerek tekrar çağırdı.
ENİŞTESİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Olay yerine giden Yetim'i sırtından defalarca bıçaklayan yeğeni daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARACI TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Oğuzhan G.'nin kullandığı araç, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulundu.
KATİL YEĞEN ARANIYOR
Oğuzhan G.'nin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.