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        Haberler Spor Transfer Svensson, Osayi'ye bağlı! - Futbol Haberleri

        Svensson, Osayi'ye bağlı!

        Beşiktaş, teklif yaptığı Osayi Samuel'den henüz kesin bir dönüş almadı. Nijeryalı oyuncunun kararına göre talipleri bulunan Jonas Svensson'un durumu da belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:33
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel'e teklif yapmıştı.

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        2.5 milyon Euro'dan kapıyı açan Nijeryalı sağ beke 2 milyon Euro civarında bir maaş teklif eden siyah-beyazlılar, beklemeye geçerken rakamda da artışa gitmedi.

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        İngiltere'den de talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi beklenirken bu transfer Jonas Svensson'un durumunu da yakından ilgilendiriyor.

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        Osayi'nin "Evet" demesi halinde iki yabancı kontenjanını sağ bekte kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar, Jonas Svensson’un ayrılığını gündeme alacak.

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        Norveçli futbolcu ile Süper Lig'den Kayserispor ilgilenirken Hollanda'dan bir takımın da devrede olduğu öğrenildi.

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        Sağ bek bölgesinde Onur Bulut ile de yollarını ayıran Beşiktaş, Osayi'deki gelişmelere göre Svensson’un da ayrılığı gündeme gelebilir.

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