5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!

Olay 27 Mayıs günü Başakşehir OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı E.B. müşterisi ile birlikte bir bankaya gidip 6 milyon 200 bin lira para çekti. Daha sonra paraları aracının bagajına bırakıp yola çıktı.

Yolda yanındaki müşterisini indirdi. Kendisi paranın bir kısmını başka bir bankaya yatırmak üzere yola devam etti. Bankanın önüne geldiğinde aracını park edip bagajdaki çantadan 1 milyon 700 bin lira alıp bankaya yatırmaya gitti.

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ÇANTASI ARAÇTAN ÇALINDI

Bankada sıranın tam kendisine geldiği sırada dışarıdan gelen seslere baktığında kendi aracının yanına bir başka ticari aracın yanaştığını ve paraların çalındığını gördü. Peşinden koştu ama hırsızlara yetişemedi. E.B. hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yakalanması ve araçta bulunan yaklaşık 4 milyon liranın bulunması ile ilgili çalışma başlattı.