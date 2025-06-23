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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi! | Son dakika haberleri

        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!

        İstanbul Başakşehir'de bir bankadan 6 milyon 200 bin lira çeken E.B. paranın bir kısmını başka bir bankaya yatırmak üzere aracını park edip dışarı çıktı. Bankada sıranın kendisine geldiği sırada otomobilinin yanına yanaşan bir başka araç, E.B.'nin aracından 4 milyon lira parayı saniyeler içinde alıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsız, 4 suçtan aranası ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. çıktı

        Giriş: 23.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:56
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        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
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        Olay 27 Mayıs günü Başakşehir OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı E.B. müşterisi ile birlikte bir bankaya gidip 6 milyon 200 bin lira para çekti. Daha sonra paraları aracının bagajına bırakıp yola çıktı.

        Yolda yanındaki müşterisini indirdi. Kendisi paranın bir kısmını başka bir bankaya yatırmak üzere yola devam etti. Bankanın önüne geldiğinde aracını park edip bagajdaki çantadan 1 milyon 700 bin lira alıp bankaya yatırmaya gitti.

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        ÇANTASI ARAÇTAN ÇALINDI

        Bankada sıranın tam kendisine geldiği sırada dışarıdan gelen seslere baktığında kendi aracının yanına bir başka ticari aracın yanaştığını ve paraların çalındığını gördü. Peşinden koştu ama hırsızlara yetişemedi. E.B. hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yakalanması ve araçta bulunan yaklaşık 4 milyon liranın bulunması ile ilgili çalışma başlattı.

        5 SANİYELİK HIRSIZLIK

        Ekipler kamera görüntülerini de inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların beyaz bir araçla E.B.’nin aracının yanına yaklaştığı ve olayın 5 saniye içinde gerçekleştiği görüldü. Elde edilen bu görüntüler incelenmeye başlandı

        8 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda parayı alan şüphelilerden birinin 22 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Şüphelinin 4 adet aramasının ve 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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