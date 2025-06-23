Bir devir sona erdi: Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Belçikalı oyuncu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in jübile maçında son kez kramponlarını giyeceğini ifade etti.
Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Mertens, eski takım arkadaşı Marek Hamsik’in 3 Temmuz’daki jübile maçında son kez sahaya çıkacak ve ardından futbola resmen veda edecek.
Mertens yaptığı açıklamada Hamsik için "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama son kez senin için ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü sen benim her zaman kaptanım olarak kalacaksın." dedi.
Kariyerine AGOVV’de başlayan Mertens; Utrecht, PSV ve özellikle de adını tarihe kazıdığı Napoli ile Avrupa futboluna damga vurdu.
2022 yazında Galatasaray’a imza atan Belçikalı yıldız, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.
Sarı-kırmızılı formayla 136 resmi maça çıkan Mertens, bu süreçte 25 gol ve 44 asistle takımına önemli katkı sağladı.