Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı.
Fernando Muslera sonrasında kaleyi güvence altına almak isteyen Galatasaray kaleci transferi için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için satın alma opsiyonlu kiralık transfer formülüyle hareket ediyor.
Amaç 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar yeni kaleciyi Florya’ya getirmek.
Galatasaray’ın önceliği Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Djordje Petrovic.
Ancak İngiliz devi, 24 yaşındaki file bekçisi için tam 22 milyon sterlin – yani yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu yüksek bedeli hem düşürmeye hem de Chelsea’yi satın alma opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.
Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.
Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.
Öte yandan Galatasaray, alternatif kaleciler üzerinde de temaslarını sürdürüyor.
Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen ile de görüşülüyor. Ancak Alman yıldızın kiralık bir transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer bir isim ise Southampton’ın kaptanı Aaron Ramsdale.
Galatasaray, Ramsdale dışında Premier Lig’den bir kaleciyi daha yakından takip ediyor ve şartların oluşması halinde harekete geçmeye hazırlanıyor.