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        Haberler Spor Transfer Cimbom'un kaleci planı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı.

        Giriş: 23.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:44
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        Fernando Muslera sonrasında kaleyi güvence altına almak isteyen Galatasaray kaleci transferi için kolları sıvadı.

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        Sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için satın alma opsiyonlu kiralık transfer formülüyle hareket ediyor.

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        Amaç 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar yeni kaleciyi Florya’ya getirmek.

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        Galatasaray’ın önceliği Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Djordje Petrovic.

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        Ancak İngiliz devi, 24 yaşındaki file bekçisi için tam 22 milyon sterlin – yani yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, bu yüksek bedeli hem düşürmeye hem de Chelsea’yi satın alma opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.

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        Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.

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        Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.

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        Öte yandan Galatasaray, alternatif kaleciler üzerinde de temaslarını sürdürüyor.

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        Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen ile de görüşülüyor. Ancak Alman yıldızın kiralık bir transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

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        Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer bir isim ise Southampton’ın kaptanı Aaron Ramsdale.

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        Galatasaray, Ramsdale dışında Premier Lig’den bir kaleciyi daha yakından takip ediyor ve şartların oluşması halinde harekete geçmeye hazırlanıyor.

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