Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti

Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti

Down sendromlu gencin parasını ve telefonunu gasp etti Edirne'de bir kişi, engelli gencin parasını ve cep telefonunu gasp etti. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:36 facebook

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