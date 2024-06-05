Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi

Müşteki avukatı Çiğdem Tan, AA muhabirine, bahsi geçen şiddet olayının Kahramankazan'da bulunan Özel Eğitim Uygulama okulunda gerçekleştiğini belirtti.

Şiddet olayı sonrasında Berat Ü'nün eve geldiğinde üzerindeki darp izlerinin görülmesi üzerine ailesi tarafından doktora götürüldüğünü anlatan Tan, "Bunun sonucunda okulla ve yöneticilerle ilgili kuruma başvurduk. Onlar da olayı sadece şiddet olarak değil bir eğitim parçası olarak gösterdiler. Biz görüntüleri seyrettikten sonra bunun eğitimle alakalı olmayan bir durum olduğunu tespit edip hukuki yollara başvurduk." diye konuştu.

Berat'ın annesinin ve ailesinin bu olay sonucunda çok üzgün olduklarını, olay sonrasında vakit kaybetmeden gerekli mercilere başvurduklarını anlatan Tan, basit yaralamadan dava açıldığını ve sanığın tutuklandığını aktardı.