Hem kilo aldırmayan, hem enerji veren doyurucu bir salata yapmaya ne dersiniz. Diyet listenize güvenle ekleyebileceğiniz salata tariflerini sizler için derledik. İşte değişik salata tariflerimizden olan yunan salatası...
YUNAN SALATASI TARİFİ
Malzemeleri:
10 adet cherry domates
2 adet salatalık
1 adet kırmızı soğan
1 adet marul
1 adet kıvırcık marul
1 adet kapya biber
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
2 dilim beyaz peynir
Nasıl yapılır?
Yeşil yapraklıları daha iri kalanını orta kalınlıkta doğrayın.Tüm malzemeyi bir kasede toplayın. Doğrama işi bitince limon, yağ ve tuzu ekleyip karıştırın. Son olarak üzerine küp küp doğranmış beyaz peynirleri bırakın. Afiyet olsun... GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ