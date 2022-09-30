Yıldızı parlayan oyuncuya Amerikan suç draması olan ve sevilen bir diziden teklif geldi. Dizinin ikinci sezonunda oynanması üzerine teklif geldiğine dair başlarda iddialar gündeme düştü.

İddialar tartışılırken Biran Damla Yılmaz’dan açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu “Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Yasak Elma’da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya da niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik. Bilginize…” dedi.