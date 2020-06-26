Drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza - SİVAS

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde drift yapan bir otomobil sürücüsü, bölgede devriye görevi yapan bekçileri görünce kaçtı.Bekçilerin telsizle bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, uzaklaşmaya çalışan aracı durdurdu.Polis ekipleri, araç sürücüsüne drift yaptığı, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle 7 bin 27 lira para cezası uyguladı.Sürücünün ehliyetine de 2 ay ile el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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