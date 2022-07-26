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Haberler Gündem 3. Sayfa Drift yaptığı araçtan havaya ateş açtı!
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Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası

Mersin'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi

Drift yaptığı araçtan havaya ateş açtı!
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Asayiş Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobilinin camından havaya ateş edip, caddelerde drift yaptığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Polis, 33 CLY 23 plakalı otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliye, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine 2 ay el konulan A.S'nin otomobili de "hacizli yakalama şerhi" olduğunun belirlenmesi üzerine trafikten men edildi.

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