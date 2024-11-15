DSÖ: 2023'te dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldü

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamık hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelinde 2023'te tahmini olarak 10,3 milyon kızamık vakası görüldü. Bu 2022'ye göre yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Küresel olarak yetersiz aşılama kapsamı, vakalarda artışa neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kızamık hastalığının iki doz kızamık aşısıyla önlenebileceği belirtilen raporda, 2023'te 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığı kaydedildi.

Raporda, "Geçen yıl dünya genelinde çocukların tahminen yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısını olurken, yalnızca yüzde 74'ü önerilen ikinci dozu aldı" ifadesine yer verildi. REKLAM Kızamığın en bulaşıcı virüslerinden biri olduğuna işaret edilen raporda, kızamık salgınını önlemek ve toplumları bu virüsten korumak için her ülkede 2 doz kızamık aşısının yüzde 95 veya daha fazla oranda uygulanması gerektiği vurgulandı.

Aşılama kapsamındaki küresel boşluklar sonucunda 57 ülkede 2023'te büyük veya yıkıcı kızamık salgını yaşandığı bildirilen raporda, "Salgın, Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkiledi. DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerindeki vakalarda önemli artış yaşandı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.