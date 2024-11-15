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        Haberler Sağlık DSÖ: 2023'te dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldü | Sağlık Haberleri

        DSÖ: 2023'te dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldü

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023'te dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldüğünü ve vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış kaydedildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:19
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        DSÖ: 2023'te dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldü
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        DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamık hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

        Raporda, "Dünya genelinde 2023'te tahmini olarak 10,3 milyon kızamık vakası görüldü. Bu 2022'ye göre yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Küresel olarak yetersiz aşılama kapsamı, vakalarda artışa neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

        Kızamık hastalığının iki doz kızamık aşısıyla önlenebileceği belirtilen raporda, 2023'te 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığı kaydedildi.

        Raporda, "Geçen yıl dünya genelinde çocukların tahminen yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısını olurken, yalnızca yüzde 74'ü önerilen ikinci dozu aldı" ifadesine yer verildi.

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        Kızamığın en bulaşıcı virüslerinden biri olduğuna işaret edilen raporda, kızamık salgınını önlemek ve toplumları bu virüsten korumak için her ülkede 2 doz kızamık aşısının yüzde 95 veya daha fazla oranda uygulanması gerektiği vurgulandı.

        Aşılama kapsamındaki küresel boşluklar sonucunda 57 ülkede 2023'te büyük veya yıkıcı kızamık salgını yaşandığı bildirilen raporda, "Salgın, Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkiledi. DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerindeki vakalarda önemli artış yaşandı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

        DSÖ'DEN AŞILAMAYA YATIRIM ÇAĞRISI

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kızamık aşısının son 50 yılda diğer tüm aşılardan daha fazla hayat kurtardığını hatırlattı.

        Ghebreyesus, "Daha fazla hayat kurtarmak ve bu ölümcül virüsün en savunmasızlara zarar vermesini engellemek için nerede yaşarlarsa yaşasınlar, herkes için aşılamaya yatırım yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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