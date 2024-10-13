Düğün kana bulandı: Kazara amcasının oğlunu öldürdü
Kayseri'de katıldığı düğünde tüfekle havaya ateş eden bir kişi, kazara yanında bulunan amcasının oğlunu öldürdü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.