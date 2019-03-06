Niğde'nin Bor ilçesinde, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak erkek kardeşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ramazan K.'nin cezası belli oldu.

Niğde'nin Bor ilçesinde geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda, düğünü kana bulanan Rabia K'nin ağabeyi Hasan K., düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgisi ağabeyi Ramazan K. tutuklanmıştı.

AA.'nın haberine göre, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan K. (28) ile avukatı katıldı. Sanık Ramazan K. savunmasında, düğünde havaya ateş ederken erkek kardeşi Hasan'ın yere düştüğünü gördüğünü belirterek, "Suçsuzum, pişmanım. Kardeşimin ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum. Tahliyeme karar verilsin" dedi.

Mahkeme heyeti, Ramazan K.'ye "olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün hapis ve para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.