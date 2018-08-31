Duisburg - Fürth maçı ne zaman?

Duisburg ve Fürth, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Ev sahibi Duisburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fürth, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Duisburg kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Fürth kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Duisburg son hafta oynanan St. Pauli maçında 2-0 kazandı.

Fürth ise Heidenheim 1846 maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Duisburg, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Fürth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fürth, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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