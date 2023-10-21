Tuzla'da tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
İstanbul Tuzla'da bir arazide hayvanlar tarafından parçalanmış cansız beden bulundu. Olayı araştıran polis ekipleri cansız bedenin Muhammed B.'ye ait olduğunu belirledi. Korkunç olayın detayları da ortaya çıktı... Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...
İstanbul Tuzla’da boş bir arazide yarısı toprak içinde yarısı hayvanlar tarafından deforme olmuş şekilde bulunan cansız erkek bedeninin sırrı çözüldü. Boynu kırılarak öldürülen kişinin 41 yaşındaki Muhammed B.’ye ait olduğu belirlendi. Muhammed B.'yi öldürdükleri iddiasıyla 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Polis, suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin, hackerlik yapan Muhammed B.’yi kripto para paylaşımı nedeniyle cinayeti işlediklerini değerlendiriyor.
Tuzla, Akfırat mahallesinde 23 Eylül günü saat 17.00 sıralarında polisi arayan vatandaşlar, boş arazide bacakları dışarda gerisi toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yerine giden polis tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Bir bölümü toprakta gömülen erkek cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgiler elde edilmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırmalarda 1 haftalık olduğu düşünülen cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.
PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda ilk olarak cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed B. olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada şüphelinin son olarak Kocaeli ilinde bir taksinin içinde polisin uygulamasına takıldığını ve GBT sorgusunun yapıldığını belirledi. Bu ipucu kullanılarak güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin Kocaeli’nde son olarak gittiği ev belirlendi.
KRİPTO PARA SIRRI
İddiaya göre; bilgisayar işlerinden iyi anlaya ve çevresinde "Hacker" olarak bilinen 41 yaşındaki Muhammet B. Kocaeli’nde birkaç kişi ile buluşmuştu. Burada kripto para cüzdanı açma meselesi yüzünden buluştuğu değerlendirilen Muhammed B. aralarında çıkan tartışmada darp edilip öldürülmüştü.
ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN TELEFONU ÜZERLERİNDEN ÇIKTI
Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken ölen Muhammed B.’ye ait cep telefonu içerisinde başka bir hat takılı olarak sinyal vermeye başladı. Bu ipucundan da yola çıkan ekipler şahsın son olarak görüştüğü kişileri tek tek tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tespit ettiği 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ’da yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca ile öldürülen Muhammed B.’ye ait cep telefonu ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ
Öte yandan Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmada olayda doğrudan bağlantısı olduğu düşünülen bir şüphelinin ise 6 Ekim günü geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Şüpheliler Vedat T. (40), Gürbüz A. (47), Servet P. (44), Serkan Ü. (24) ve Emrullah (49) Asayiş Şube müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler öldürülen Muhammed B.’yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları belirtildi.
SEBEP KRİPTO PARA ŞİFRESİ
Polis soruşturması sonucunda hackerlik yaptıkları tespit edilen Muhammed B.’nin şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.