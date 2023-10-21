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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı! - En son haberler

        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!

        Bursa'da, eski kayınpederi H.A.´yı (74) darp ettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan P.A.A.'yı (3) hafta sonu almaya gelen eski eşi 50 yaşındaki Refik Altın'ı da üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 39 yaşındaki Ülkü Akdemir, `boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `hakaret´ suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, hakimin sorusu üzerine suçunu kabul ederek, "Eski eşimi öldürme kastıyla hareket etmedim ama olayın ardından çalışanına `Öldü mü?´ diye mesaj attım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:26
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        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
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        Bursa´da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir (39), 5 yıl önce Refik Altın (59) ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden ayrıldı.

        KAYINPEDERE DARPTAN EV HAPSİ

        DHA'da yer alan habere göre kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi H.A. (74), oğluna ait evrakı almak için, 17 Mayıs´ta Akdemir´in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darp edilen H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

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        ÇOCUK HAFTADA 1 GÜN DIŞARI ÇIKABİLDİ

        Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsinde kaldı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı. Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5´inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirdi.

        TİNER FIRLATIP İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

        Akdemir, 5 Ağustos´ta hafta sonu tatili için kızını almaya gelen Refik Altın ile yaşadığı binanın giriş kapısı önünde, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, elinde getirdiği poşet içerisinde bulunan tineri Refik Altın´ın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

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        ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

        Refik Altın kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        22 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Savcılık soruşturması sonrası Ülkü Akdemir hakkında Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, `boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `hakaret´ suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya, Yenişehir Kadın Cezaevi´nde tutuklu bulunan Ülkü Akdemir ile eski eşi Refik Altın ve taraf avukatları katıldı.

        "KIZIMI İSTİSMAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

        İlk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ülkü Akdemir, eski eşinin, 3 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu düşündüğünü, Refik Altın'ın da bu durumu kabul ettiğini ancak ispat edemeyeceğini söylediğini iddia ederek, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs´ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik´in çalışanına, `Refik daha ölmedi mi?´ diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

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        "ELİNDE KANIT YOK, ŞİKAYETÇİYİM"

        Ülkü Akdemir´in kendisine iftira attığını söyleyen Refik Altın ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza! Haberi Görüntüle
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