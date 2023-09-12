Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza! Bursa'da, 74 yaşındaki eski kayınpederi H.A.´yı darp ettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan 39 yaşındaki Ülkü Akdemir, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi 50 yaşındaki Refik Altın'ı üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ev hapsindeyken gözaltına alınıp tutuklanan Ülkü Akdemir'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı

Bursa´da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir (39), 5 yıl önce Refik Altın (50) ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden ayrıldı.

ÇOCUKLARIYLA YAŞAMAYA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

KAYINPEDERİ DARPTAN EV HAPSİ CEZASI Eski kayınpederi H.A. (74), oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs´ta Akdemir´in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darp edilen H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı. REKLAM

ESKİ EŞİNE TİNER DÖKÜP BIÇAKLADI Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsine alındı. Akdemir, kızını almaya gelen eski eşiyle çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, yanında getirdiği tineri Refik Altın´ın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Refik Altın kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI Üzerine tiner döktüğü Refik Altın´ı iki yerinden bıçakla yaralayan Ülkü Akdemir hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede olay günü, hafta sonu tatili için kızını almaya gelen Refik Altın'ın, elinde poşetle inen Ülkü Akdemir'e 'Bunun içinde ne var?' diye sorduğu, 'Önemli bir şey yok' diyen Akdemir'in ise çıkan tartışma sonrası poşetteki tineri Altın'ın üzerine atıp, karın ve bacak bölgesinden yaraladığı iddialarına yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Savcılık soruşturması sonrası Ülkü Akdemir hakkında Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Halen Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ülkü Akdemir'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.