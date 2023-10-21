baraj İSKİ

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21.01'e geriledi. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10.46, Terkos'ta yüzde 10.35, Sazlıdere'de yüzde 6.14, Alibey'de yüzde 22.96, Büyükçekmece'de yüzde 4.08, Ömerli'de yüzde 44.88, Darlık'ta yüzde 32.43, Elmalı'da yüzde 16.5, Pabuçdere'de yüzde 3.35 ve Kazandere'de yüzde 5.96 olarak kayda geçti.

SU MİKTARI 182 MİLYON METREKÜPE DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı.