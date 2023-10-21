'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet! Kocaeli'nde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darp edilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. M.S.'yi darp edip bıçaklayan aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 liselinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:02 facebook

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