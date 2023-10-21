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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç bıçaklandı - En son haberler

        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!

        Kocaeli'nde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darp edilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. M.S.'yi darp edip bıçaklayan aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 liselinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:02
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        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
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        Kocaeli'nde olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nde (TOSB) meydana geldi.

        SOSYAL MEDYADA TARTIŞIP BULUŞTULAR

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu.

        ÖNCE DARP SONRA BIÇAKLAMA

        Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darp edilip, bıçaklandı.

        ŞÜPHELİLER KAÇTI

        Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        OLAYI KAMERAYA ÇEKTİ

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        Öte yandan, gencin darp edilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

        DÖRT LİSELİ YAKALANDI

        M.S. isimli liseli genci, darp edip bıçaklayan, aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 liselinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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