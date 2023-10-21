'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
Kocaeli'nde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darp edilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. M.S.'yi darp edip bıçaklayan aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 liselinin emniyetteki işlemleri devam ediyor
Kocaeli'nde olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nde (TOSB) meydana geldi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞIP BULUŞTULAR
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu.
ÖNCE DARP SONRA BIÇAKLAMA
Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darp edilip, bıçaklandı.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
OLAYI KAMERAYA ÇEKTİ
Öte yandan, gencin darp edilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.
DÖRT LİSELİ YAKALANDI
M.S. isimli liseli genci, darp edip bıçaklayan, aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 liselinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.