Dukla Praha - Viktoria Plzen rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Dukla Praha, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Viktoria Plzen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Dukla Praha, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Viktoria Plzen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Dukla Praha kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Viktoria Plzen kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dukla Praha son hafta oynanan Viktoria Plzen maçında 1-5 yenildi.

Viktoria Plzen ise Dukla Praha karşılaşmasında 1-5 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ