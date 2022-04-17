16 Nisan Cumartesi günü reyting sıralamasında birinci olan yapım merak ediliyor. Dün akşam; Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim yapımları izleyici ile buluştu. Peki reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Nisan Cumartesi tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.