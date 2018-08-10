Dunajska Streda - Ruzomberok maçı öncesi rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Dunajska Streda ile Ruzomberok, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Dunajska Streda 9 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ruzomberok 7 puanda ve 3. sırada. Dunajska Streda, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ruzomberok, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunajska Streda kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Ruzomberok sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Dunajska Streda son hafta oynanan Ruzomberok maçında 0-0 berabere kaldı.

Ruzomberok ise Dunajska Streda karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Dunajska Streda, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Ruzomberok, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ruzomberok 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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