Adalar'da yolcu teknesinin dümeni kilitlendi! Korku dolu anlar yaşandı
İstanbul'da Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel bir işletmeye ait yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Korku dolu anların yaşandığı anlarda bir başka tekne yardıma koştı. O anlar saniye saniye kaydedildi
Adalar - Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi.
DHA'nın haberine göre dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Tekne halat yardımıyla iskeleye çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi.
Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti.
Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi. Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.