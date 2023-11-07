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        Haberler Gündem Adalar'da yolcu teknesinin dümeni kilitlendi! Korku dolu anlar yaşandı

        Adalar'da yolcu teknesinin dümeni kilitlendi! Korku dolu anlar yaşandı

        İstanbul'da Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel bir işletmeye ait yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Korku dolu anların yaşandığı anlarda bir başka tekne yardıma koştı. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:16
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        Adalar - Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi.

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        DHA'nın haberine göre dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Tekne halat yardımıyla iskeleye çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi.

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        Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti.

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        Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi. Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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