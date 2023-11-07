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"SERTİFİKAM TAHTAKURUSU İLACI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Ç. ilaçlama sertifikasına sahip olduğunu, olay günü de adrese giderek ilaçlama yaptığını belirterek, "Ben bu işlemi uzun süredir yapmamıştım. Bildiğim tüm tedbirleri uyguladım. Sahip olduğum sertifika tahtakurusu ilaçlaması için kullanılan ilacı kullanmaya yeterli değildir. Bu ilacı kullandığım için pişmanım. Ürünü Ulus'ta satan şahısların yönlendirmesiyle aldım. Benim ilaçlama yaptığım dairede ölen ve yaralanan olmamıştır. Karşı dairelerdeki oturanların yaralandığını ve 3'üncü gün 2 kişinin vefat ettiğini öğrendim. İlacı satın aldığıma ilişkin herhangi bir belgem ve fatura yoktur" dedi.