Dundee United - Greenock Morton düellosu

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Dundee United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Greenock Morton takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dundee United 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Greenock Morton 7 puanda ve 5. sırada. Dundee United, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Greenock Morton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 424 kodlu maçı oynayanlar; Dundee United galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Greenock Morton galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Dundee United önceki hafta Livingston mücadelesinde 2-0 kazandı.

Greenock Morton, Inverness C.T. karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dundee United, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Greenock Morton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Greenock Morton, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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