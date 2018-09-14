Dunkerque - Rodez Aveyron düellosu

Dunkerque ve Rodez Aveyron, 14 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Dunkerque 3 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Rodez Aveyron 8 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Dunkerque, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rodez Aveyron, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunkerque kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Rodez Aveyron sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Dunkerque önceki hafta Lyon-Duchere mücadelesinde 1-0 kazandı.

Rodez Aveyron, FC Red Star karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Dunkerque, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Rodez Aveyron, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rodez Aveyron, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ