Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Nisan Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Suikastçı, Önemsiz Biri ve Survivor yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…