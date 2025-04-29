Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 28 Nisan 2025: Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 28 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 28 Nisan 2025 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Önemsiz Biri, Star TV'de ise Suikastçı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Nisan Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Suikastçı, Önemsiz Biri ve Survivor yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

        2

        28 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        28 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        28 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        28 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri sürüyor
        İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi