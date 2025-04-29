Reyting sonuçları 28 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 28 Nisan 2025 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Önemsiz Biri, Star TV'de ise Suikastçı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Nisan Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Suikastçı, Önemsiz Biri ve Survivor yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…
28 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
28 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
28 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI