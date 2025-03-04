Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 3 Mart Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 3 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...