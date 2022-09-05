Reyting sıralamasında hangi yapımın kaçıncı olduğuna ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 4 Eylül Pazar günü reyting sıralaması merak ediliyor. Total ve AB sonuçları günlük şekilde yayınlanıyor. Peki, hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? İşte, 4 Eylül AB ve Total reyting sonuçları...