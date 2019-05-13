Dünya barışı için gezgin oldu

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni (World Peace Forests) doğum gününde hayata geçirmek için işinden istifa eden, ardından tüm elbiselerini Türk Kızılay'a kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışlayan 29 yaşındaki gezgin, Türkiye'nin her şehrinde ve dünya başkentlerinde fidanları toprakla buluşturmak için yola çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Aydın'da 4 yıldır bir inşaat firmasında çalışan arkeolog Yunus Emre Karaca, doğum gününde (9 Nisan) daha yeşil bir dünya için gezgin olmaya karar verdi. Düşündeki "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni hayata geçirmek için işinden istifa eden Karaca, tüm kıyafetlerini Türk Kızılay'a, kitaplarını da halk kütüphanesine bağışladı.

Çadır ve uyku tulumunun yanı sıra sırt çantasına 3 tişört, birer ceket, pantolon, ayakkabı, yağmurluk ve sweatshirt sığdıran Karaca, ülkenin her kentine, daha sonra dünya başkentlerine en az bir fidan dikmek için yola koyuldu.

Karaca, projesini memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinden başlattı. Ailesinin yaşadığı köye ilk fidanı diken Karaca, bir ayda sırasıyla Kastamonu, Karabük ve Kocaeli'nde belirlenen alanlara fidan dikti.

BAŞLIĞINDA TOHUM BULUNAN KURŞUN KALEMLERİ KARŞILAŞTIĞI İNSANLARA HEDİYE EDİYOR

Kendi imkanlarıyla projesini finanse eden Karaca, başlığında tohum bulunan kurşun kalemleri de gezide karşılaştığı insanlara hediye ediyor. Karaca ayrıca, fidan dikimlerini, seyahat sırasında gördüğü tarihi ve kültürel yerleri, yaşadığı olayları "Bizim Yunus" adıyla açtığı sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından paylaşıyor.

Karaca, ilerleyen dönemlerde yeme-içme, seyahat gibi alanlarda sponsor bulabileceğine inandığını ifade etti.

ŞEHİRLERİ OTOSTOPLA GEZİYOR, TANIMADIĞI EVLERE MİSAFİR OLUYOR

Yunus Emre Karaca, Dünya Barış Ormanları Projesi kapsamında, "Her il merkezine bir orman, her dünya başkentine bir orman" diyerek yola çıktığını söyledi.

Hayata iz bırakabilmek için bu projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Karaca, şehirleri gezerken ve konaklarken ücret ödemediğini belirterek, "Şehirleri otostopla geziyorum, ücret ödemiyorum bir yerden bir yere giderken. Gezginlerin kullandığı bir uygulama sayesinde de kalacak yerlerimi ücretsiz ayarlıyorum. Bazen akrabalarımın ya da arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Gideceğim yere bakıyorum, tanıdığım kimse yoksa uygulama aracılığıyla konaklıyorum" diye konuştu.

Gittiği şehirlerde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayacak kişileri de bulmaya çalıştığını aktaran Karaca, "Bunlar kulüpler, kurumlar olabiliyor. Ben daha çok kulüpleri tercih ediyorum. Bundan önce Karabük'te bisikletçilerle beraber bu projemi gerçekleştirdim. Kocaeli'nde ise motosikletçiler kulübü ile gerçekleştirdim. İzciler, kampçılar olabilir... Bunun gibi sosyal sorumluluğa değer veren insanlarla beraber çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Gezdiği şehirleri yeşillendiren Karaca, dikeceği fidanları kendisini tanıtıp ve projesini anlatarak orman müdürlüklerinden temin ediyor.

İNSANLARIN KENDİ HAYATLARINA BİR İZ BIRAKABİLMELERİNİ İSTİYORUM

Ailesi ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü değinen Karaca, "Sadece annem kalacak yerimi, yememi, içmemi düşünüyor. O da artık bana yavaş yavaş destek vermeye başladı. Babam, ağabeyim, arkadaşlarım sonuna kadar destekliyorlar" diye konuştu.

Davet edildiği okullarda ve programlarda çevre bilinci konulu konuşmalar da yapan Karaca, "İnsanların kendi hayatlarına bir iz bırakabilmelerini istiyorum. İnsanoğlu her ne iş yapıyorsa yapsın hayalleri olsun ve bu hayalleri için uğraşsın, dünyaya bir iz bıraksın" değerlendirmesini yaptı.

PROJENİN FİNALİNİ İSTANBUL'DA YAPACAK

Bir ayda 1 ilçe ve 3 şehirde fidanları toprakla buluşturan Karaca, rotasının Doğu Anadolu olduğuna dikkati çekerken, projenin finalini İstanbul'da yapacağını sözlerine ekledi.