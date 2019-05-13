Dünya barışı için gezgin oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya Barış Ormanları için gezgin oldu

AA

İşinden istifa ederek doğum gününde gezgin olmaya karar veren Yunus Emre Karaca, gezdiği şehirleri yeşillendiren "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni hayata geçirdi

Dünya barışı için gezgin oldu

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni (World Peace Forests) doğum gününde hayata geçirmek için işinden istifa eden, ardından tüm elbiselerini Türk Kızılay'a kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışlayan 29 yaşındaki gezgin, Türkiye'nin her şehrinde ve dünya başkentlerinde fidanları toprakla buluşturmak için yola çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Aydın'da 4 yıldır bir inşaat firmasında çalışan arkeolog Yunus Emre Karaca, doğum gününde (9 Nisan) daha yeşil bir dünya için gezgin olmaya karar verdi. Düşündeki "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni hayata geçirmek için işinden istifa eden Karaca, tüm kıyafetlerini Türk Kızılay'a, kitaplarını da halk kütüphanesine bağışladı.

Çadır ve uyku tulumunun yanı sıra sırt çantasına 3 tişört, birer ceket, pantolon, ayakkabı, yağmurluk ve sweatshirt sığdıran Karaca, ülkenin her kentine, daha sonra dünya başkentlerine en az bir fidan dikmek için yola koyuldu.

Karaca, projesini memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinden başlattı. Ailesinin yaşadığı köye ilk fidanı diken Karaca, bir ayda sırasıyla Kastamonu, Karabük ve Kocaeli'nde belirlenen alanlara fidan dikti.

BAŞLIĞINDA TOHUM BULUNAN KURŞUN KALEMLERİ KARŞILAŞTIĞI İNSANLARA HEDİYE EDİYOR

Kendi imkanlarıyla projesini finanse eden Karaca, başlığında tohum bulunan kurşun kalemleri de gezide karşılaştığı insanlara hediye ediyor. Karaca ayrıca, fidan dikimlerini, seyahat sırasında gördüğü tarihi ve kültürel yerleri, yaşadığı olayları "Bizim Yunus" adıyla açtığı sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından paylaşıyor.

Karaca, ilerleyen dönemlerde yeme-içme, seyahat gibi alanlarda sponsor bulabileceğine inandığını ifade etti.

ŞEHİRLERİ OTOSTOPLA GEZİYOR, TANIMADIĞI EVLERE MİSAFİR OLUYOR

Yunus Emre Karaca, Dünya Barış Ormanları Projesi kapsamında, "Her il merkezine bir orman, her dünya başkentine bir orman" diyerek yola çıktığını söyledi.

Hayata iz bırakabilmek için bu projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Karaca, şehirleri gezerken ve konaklarken ücret ödemediğini belirterek, "Şehirleri otostopla geziyorum, ücret ödemiyorum bir yerden bir yere giderken. Gezginlerin kullandığı bir uygulama sayesinde de kalacak yerlerimi ücretsiz ayarlıyorum. Bazen akrabalarımın ya da arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Gideceğim yere bakıyorum, tanıdığım kimse yoksa uygulama aracılığıyla konaklıyorum" diye konuştu.

Gittiği şehirlerde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayacak kişileri de bulmaya çalıştığını aktaran Karaca, "Bunlar kulüpler, kurumlar olabiliyor. Ben daha çok kulüpleri tercih ediyorum. Bundan önce Karabük'te bisikletçilerle beraber bu projemi gerçekleştirdim. Kocaeli'nde ise motosikletçiler kulübü ile gerçekleştirdim. İzciler, kampçılar olabilir... Bunun gibi sosyal sorumluluğa değer veren insanlarla beraber çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Gezdiği şehirleri yeşillendiren Karaca, dikeceği fidanları kendisini tanıtıp ve projesini anlatarak orman müdürlüklerinden temin ediyor.

İNSANLARIN KENDİ HAYATLARINA BİR İZ BIRAKABİLMELERİNİ İSTİYORUM

Ailesi ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü değinen Karaca, "Sadece annem kalacak yerimi, yememi, içmemi düşünüyor. O da artık bana yavaş yavaş destek vermeye başladı. Babam, ağabeyim, arkadaşlarım sonuna kadar destekliyorlar" diye konuştu.

Davet edildiği okullarda ve programlarda çevre bilinci konulu konuşmalar da yapan Karaca, "İnsanların kendi hayatlarına bir iz bırakabilmelerini istiyorum. İnsanoğlu her ne iş yapıyorsa yapsın hayalleri olsun ve bu hayalleri için uğraşsın, dünyaya bir iz bıraksın" değerlendirmesini yaptı.

PROJENİN FİNALİNİ İSTANBUL'DA YAPACAK

Bir ayda 1 ilçe ve 3 şehirde fidanları toprakla buluşturan Karaca, rotasının Doğu Anadolu olduğuna dikkati çekerken, projenin finalini İstanbul'da yapacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İftar menüleri 13 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?
Game of Thrones oyuncularının birliktelikleri
YAŞAMGerçek hayatta birlikteler!
Mara Teigen'in Angelina Jolie ile benzerliği şaşırtıyor
YAŞAMBenzerliği Brad Pitt'i bile şaşırtır!
Victoria’s Secret'ın televizyon şovları sona eriyor!
YAŞAMMelekler artık yok!
Huzur gelince doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti
YAŞAMMercan Vadisi'ne huzur geldi
Sarıkamış'da iki mevsim yaşanıyor
YAŞAMİki mevsim bir arada olduğu yer!
Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarını süslüyor
YAŞAMTok tuttuğu için sofraları süslüyor
Dağ ceylanlarının sayısı giderek artıyor
YAŞAMSayıları giderek artıyor
Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2019 Pazartesi)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Bu hafta burçları neler bekliyor? 13-19 Mayıs haftalık burç yorumunuz
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X