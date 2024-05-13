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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dünya basını Mourinho ve Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Dünya basını Mourinho ve Aziz Yıldırım'ı konuşuyor!

        Çarşamba günü Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyuran Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi, uluslararası basında geniş yankı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:41
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        Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;

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        The Sun:

        Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı

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        Football Italia:

        Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho

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        AS:

        Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir

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        Tutto Mercato:

        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı

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        Record:

        Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti

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        A Bola:

        Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın

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