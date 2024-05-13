Dünya basını Mourinho ve Aziz Yıldırım'ı konuşuyor!
Çarşamba günü Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyuran Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi, uluslararası basında geniş yankı buldu
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;
The Sun:
Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı
Football Italia:
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho
AS:
Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir
Tutto Mercato:
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı
Record:
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti