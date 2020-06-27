Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 280 bin 54 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 56 bin 109´a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Rusya´da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 781 olurken, vaka sayısı ise 620 bin 794´e ulaştı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa´da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya´da vaka sayısı 239 bin 961 olurken, 34 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Almanya´da vaka sayısı 194 bin 399´a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 414´e yükselirken, hasta sayısı 309 bin 360 oldu.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 239´A ÇIKTI

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 239´a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 217 bin 724´e çıktığı açıklandı.