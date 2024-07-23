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        Haberler Dünya Dünya genelinde yakın tarihin en sıcak günü 21 Temmuz oldu - Güncel Haberler | Dış Haberler

        Dünya genelinde yakın tarihin en sıcak günü değişti: 21 Temmuz

        Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:34
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        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
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        Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

        Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

        Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının "büyük bir fark" olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iklim değişikliği
        #hava durumu
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