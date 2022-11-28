Getty Images B Grubu'nda mücalede eden İran, Salı günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

İran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarında, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti ambleminin kullanılmaması nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu.

ABD takımı, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağının ortasında yer alan ve "Allah" anlamına gelen sembolü kaldırmıştı.

ABD, İran'ın resmi bayrağını kullanmama kararının "İran'da temel insan hakları için mücadele eden kadınlara destek olmak için" alındığını söyledi.

İran'daki eylemler 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra ölmesinin ardından başladı ve rejim protestolara sert tepki verdi.

İran resmi haber ajansı "Profesyonel olmayan bir tutumla, ABD Futbol Federasyonu İran bayrağındaki Allah sembolünü kaldırdı. İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya bir elektornik posta yolladı ve ABD Futbol Federasyonuna ağır bir uyarı verilmesini talep etti" dedi.

ABD Futbol Federasyonu Sözcüsü ise paylaşımların kaldırıldığını ve doğru İran bayrağıyla değiştirildiğini söyledi. Ancak Sözcü "Hala İranlı kadınlara destek veriyoruz" diye de ekledi.

İran, geylemlerden ABD ve diğer dış düşmanlarını sorumlu tutuyor. ABD hükümeti eylemlerin ardından Tahran rejimine ek ambargolar koydu.

İran ve ABD arasındaki diplomatik ilişkiler 1980 yılında kesilmişti.