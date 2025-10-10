2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bu kez deplasmanda Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, açıklanan aday kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Futbolseverlerin merak ettiği "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı ise belli oldu. İşte millî takımın maç programına dair tüm detaylar...