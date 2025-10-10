Bulgaristan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, gruptaki ilk iki deplasman maçında Gürcistan'ı 3-2 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış ancak sahasında güçlü rakibi İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşamıştı. Bu sonuçlarla birlikte E Grubu'nda üç puanla üçüncü basamakta yer alan Ay-Yıldızlılar, şimdi Bulgaristan deplasmanında hem moral bulmak hem de puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Bulgaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bu kez deplasmanda Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, açıklanan aday kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Futbolseverlerin merak ettiği "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı ise belli oldu. İşte millî takımın maç programına dair tüm detaylar...
BULGARİSTAN- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Bulgaristan- Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak.
Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TV 8 ve EXXEN platformundan yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)