        Bulgaristan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye, gruptaki ilk iki deplasman maçında Gürcistan'ı 3-2 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış ancak sahasında güçlü rakibi İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşamıştı. Bu sonuçlarla birlikte E Grubu'nda üç puanla üçüncü basamakta yer alan Ay-Yıldızlılar, şimdi Bulgaristan deplasmanında hem moral bulmak hem de puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Bulgaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:55
        1

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bu kez deplasmanda Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, açıklanan aday kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Futbolseverlerin merak ettiği "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı ise belli oldu. İşte millî takımın maç programına dair tüm detaylar...

        2

        BULGARİSTAN- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Bulgaristan- Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak.

        Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TV 8 ve EXXEN platformundan yayınlanacak.

        3

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye

        07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya

        11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

        14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

        15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

        18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

        4

        MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

