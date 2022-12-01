2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, ya tamam ya devam maçında karşı karşıya geliyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

Stephanie Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Bu mücadelede Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak ve orta hakem olarak Fransız hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

Avrupa temsilcileriyle oynadığı son 11 Dünya Kupası maçının sadece birini kazanabilen Kosta Rika (5B 5M), tek galibiyetini 2014'te İtalya'yı 1-0 mağlup ederek aldı. Şu an bu turnuvada boy gösteren altı Kosta Rikalı oyuncu, 2014'teki İtalya galibiyetinde forma giymişti (Celso Borges, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Keylor Navas, Yeltsin Tejeda, Oscar Duarte).

Kuzey ve Orta Amerika ülkelerine rakip olduğu sekiz Dünya Kupası maçının altısını kazanan Almanya (1B 1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Meksika'dan aldı (2018).

Almanya, bugüne kadar Kosta Rika'ya rakip olduğu tek maça 2006 Dünya Kupası'nın açılışında çıktı ve o karşılaşmada sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Son maçında Japonya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 2014'ün (vs Uruguay & İtalya) ardından ikinci kez üst üste iki Dünya Kupası galibiyeti almak istiyor. Orta Amerika ülkesi, turnuvada üst üste iki gole kapama yaptığı son süreci de 2014'te yaşadı (vs İtalya & İngiltere).

Almanya, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana topa en az sahip olduğu Dünya Kupası maçını İspanya'ya karşı oynadı (%36). Panzerler, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasındaki ilk iki maçında galibiyet alamadı (1B 1M).