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Kosta Rika - Almanya | CANLI YAYIN

Kosta Rika - Almanya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Almanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda son maçlarında karşı karşıya geliyor. Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor. Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek

Dünya Kupası Kosta Rika Almanya maçı canlı yayın izle! Kosta Rika Almanya maçı trt 1 canlı izle hd link! Kosta Rika Almanya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

10' Gnabry

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, ya tamam ya devam maçında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Stephanie Frappart
STAT: Al Bayt Stadı
YAYIN: TRT 1

KOSTA RİKA: Navas, Füller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell, Venegas

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay Gündoğan, Gnabry, Musiala, Sane, Müller

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KİM NASIL ÇIKIYOR?

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK

Bu mücadelede Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak ve orta hakem olarak Fransız hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

Stephanie Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Almanya, bugüne kadar Kosta Rika'ya rakip olduğu tek maça 2006 Dünya Kupası'nın açılışında çıktı ve o karşılaşmada sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Kuzey ve Orta Amerika ülkelerine rakip olduğu sekiz Dünya Kupası maçının altısını kazanan Almanya (1B 1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Meksika'dan aldı (2018).

Avrupa temsilcileriyle oynadığı son 11 Dünya Kupası maçının sadece birini kazanabilen Kosta Rika (5B 5M), tek galibiyetini 2014'te İtalya'yı 1-0 mağlup ederek aldı. Şu an bu turnuvada boy gösteren altı Kosta Rikalı oyuncu, 2014'teki İtalya galibiyetinde forma giymişti (Celso Borges, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Keylor Navas, Yeltsin Tejeda, Oscar Duarte).

Son maçında Japonya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 2014'ün (vs Uruguay & İtalya) ardından ikinci kez üst üste iki Dünya Kupası galibiyeti almak istiyor. Orta Amerika ülkesi, turnuvada üst üste iki gole kapama yaptığı son süreci de 2014'te yaşadı (vs İtalya & İngiltere).

Almanya, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana topa en az sahip olduğu Dünya Kupası maçını İspanya'ya karşı oynadı (%36). Panzerler, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasındaki ilk iki maçında galibiyet alamadı (1B 1M).

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