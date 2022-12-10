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Haberler Dünya Dünya Kupası maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti - Haberler
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Dünya Kupası maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi.

Dünya Kupası maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti - Haberler
Maçta fenalaşan ABD'li gazeteci, hayatını kaybetti
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Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

KARDEŞİ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Gazetecinin kardeşi Eric Wahl ise abisinin ölümünün şüpheli olduğunu öne sürdü. Fox Sports'un Eric Wahl'ın Instagram'daki video mesajını paylaştığı haberinde Wahl'in "Benim adım Eric Wahl. Seattle, Washington'da yaşıyorum. Ben Grant Wahl'ın erkek kardeşiyim. Eşcinselim. Dünya Kupası'nda gökkuşağı tişörtü giymesinin sebebi benim. Kardeşim sağlıklıydı. Bana ölüm tehditleri aldığını söyledi. Kardeşimin az önce öldüğüne inanmıyorum. Öldürüldüğüne inanıyorum" diye konuştu.

Ancak Wahl'in Instagram'daki bu gönderisi bir süre sonra silindi.

ESKİ PAYLAŞIMINDA HASTA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

USA Today'in haberine göre ise kardeşinin iddiaları ve resmi bir ölüm nedeni olmamasına karşın Wahl, Katar'da hastaneye gitmesini gerektiren bir hastalıktan muzdaripti.

Wahl, Pazartesi günü World Cup Daily haber bülteninde "Vücudum sonunda yıkıldı. Üç haftalık az uyku, yüksek stres ve çok çalışma size bunu yapabilir. Son 10 gündeki soğuk algınlığı, ABD-Hollanda maçının olduğu gece daha şiddetli bir hal aldı ve göğsümün üst kısmının yeni bir baskı ve rahatsızlık düzeyine ulaştığını hissedebiliyordum. Covid olmadım (zaten burada düzenli olarak test yapıyorum) ama bugün bir tıp kliniğine gittim ve muhtemelen bronşit olduğumu söylediler. Bana bir dizi antibiyotik ve biraz ağır öksürük şurubu verdiler ve birkaç saat sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Ama yine de: Bueno yok" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.

* Haberin görselleri Associated Press, Grant Wahl'in Twitter ve Instagram hesabından servis edilmiştir.

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