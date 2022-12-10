Maçta fenalaşan ABD'li gazeteci, hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı. Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

KARDEŞİ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU Gazetecinin kardeşi Eric Wahl ise abisinin ölümünün şüpheli olduğunu öne sürdü. Fox Sports'un Eric Wahl'ın Instagram'daki video mesajını paylaştığı haberinde Wahl'in "Benim adım Eric Wahl. Seattle, Washington'da yaşıyorum. Ben Grant Wahl'ın erkek kardeşiyim. Eşcinselim. Dünya Kupası'nda gökkuşağı tişörtü giymesinin sebebi benim. Kardeşim sağlıklıydı. Bana ölüm tehditleri aldığını söyledi. Kardeşimin az önce öldüğüne inanmıyorum. Öldürüldüğüne inanıyorum" diye konuştu. Ancak Wahl'in Instagram'daki bu gönderisi bir süre sonra silindi.