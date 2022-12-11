Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası!

Dünya Kupası finallerinde 1982 yılından bu yana bir Bayern Münihli ve bir Interli oyuncu yer alıyor. 2022 Dünya Kupası finalinde de bu istatistik devam edecek...

ABONE OL
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor.

    1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    AYNI İSTATİSTİK DEVAM EDECEK

    2022 Dünya Kupası finalinde de bu istatistiğin devam etmesi kesinleşti. Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in oynayacağı kesinleşti.
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Yarı finalin bir maçında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. 
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano ve Kingsley Coman oynayacak.
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyor.

     
  • İlginç istatistik! 2022 Dünya Kupası'na Inter ve Bayern Münih damgası! - Spor haberleri

    Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münihli ve bir Interli futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.