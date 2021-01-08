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Dünya müzik devinden Türk prodüktörlere 'Platin Plak' ödülü

Geçen yıl "We Are Venom" şarkılarıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk prodüktörler Moses & Emr3ygul, bu yıl "A Million on My Soul" albümleri ile daha önce; Rihanna, Eminem, Tiesto, Skrillex, Travis Scott gibi sanatçıların bir bölgede 1 milyon satış yapan albümleriyle layık görüldüğü Platin Plak ödülünü kazandı

Dünya müzik devinden Türk prodüktörlere 'Platin Plak' ödülü - Magazin haberleri
Dünya müzik devinden Türk prodüktörlere ödül
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HABERTURK.COM

2020 yılında Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Alexiane ile çıkardıkları single’ları ile dikkat çeken Moses & Emr3ygul, Rusya’da uzun süre müzik listelerinde zirveyi korudu.

Ülke çapına yayılan ün ve başarısının ardından Moses & Emr3ygul, Dünya müzik devi Sony Müzik’in layık gördüğü Platin Plak ödülü ve milyonlara ulaşan albüm satışlarıyla ülkemizi gururlandırdı.

Shazam global listesinde aylardır yerini koruyan "A Million on My Soul" parçası Rusya’nın yanı sıra; Yunanistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldovya, Lübnan ve Ermenistan’ın Top 200 listesinde ilk 10 içerisinde kendine yer buldu ve yükselmeye devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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