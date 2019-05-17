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Dünya Telekomünikasyon Günü nasıl ortaya çıktı? 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlanıyor

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü bugün tüm dünyada kutlanıyor. Türkiye'de de Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından etkinlikler düzenleniyor. Peki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

Dünya Telekomünikasyon Günü

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, şüphesiz teknoloji ve telekomünikasyonun insan hayatının her alanında bu kadar kullanıldığı günümüzde önem taşıyan günler arasında. 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'ne dair detaylar haberimizde.

17 MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımının toplumları ve ekonomileri dönüştürmesinin yanı sıra, sayısal uçurumun kapatılmasına yönelik faydaları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, 1865 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (International Telecommunication Union-ITU) kurulduğu gün olan 17 Mayıs günü, her yıl “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü (World Telecommunication and Information Society Day-WTISD)” olarak kutlanıyor.

Yapay zekâ alanında son yıllarda yaşanan büyük gelişmelerin, büyük veri, makine öğrenmesi ve bulut bilişim başta olmak üzere yeni teknolojilerde meydana getirdiği hızlı ilerlemeler, sağlıktan eğitime, bankacılıktan tarıma kadar birçok alanda yeni olanakların önünü açıyor.

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