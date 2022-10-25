"LÜTFEN ŞARKILARI DUYARSANIZ DİNLEMEYİN!"

Lana Del Rey Instagram hesabından yayınladığı canlı yayında şu sözleri söyledi “ Lütfen müziği çalan birisi duyarsanız dinlemeyin. Çünkü henüz çıkmadı. Kitaba gelirsek, kaybettiğim kitabı tüm kalbimle sevdim ve içine birçok tutkulu yazı bıraktım.

Kameralara gelecek olursak, ne olacağını göreceğiz… Bu açıklamayı normalde yapmayacaktım. Ama bu konu hakkında endişeliyim, bu üçüncü kere başıma geliyor. Tüm bunlara rağmen gelecek rekorlardan eminim. Size durumu bildirmek istedim. Teşekkürler…”