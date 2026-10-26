ABD'nin, eski Macaristan Başbakanı Orban'ı BM Genel Sekreterliği için desteklediği iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üç ülkedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD’nin Orban’ı BM Genel Sekreterliği için aday olmayı düşünmeye teşvik ettiği ve kendisini bu görev için desteklediği öne sürüldü.

Söz konusu planda nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtilen haberde, Rusya ve Çin’in bu fikri destekleyeceklerine inanıldığı ve Orban’ın ortak aday olmasının planlandığı savunuldu.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayındaki Macaristan seçimlerinde Orban’ı desteklediği hatırlatılarak, BM Genel Sekreterliği yarışına girmesi halinde desteğini sürdürmesinin beklendiği ancak konuya ilişkin açıklamanın ara seçimler sonrasına bırakılacağı tahminine yer verildi.

REKLAM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci görev dönemi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması öngörülüyor.

BM Şartı uyarınca genel sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.